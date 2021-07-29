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В Україні ввели нові правила роботи старост: Зеленський підписав закон

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Київ, Четвер 29 липня 2021 15:46
В Україні ввели нові правила роботи старост: Зеленський підписав закон Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розвиток інституту старост. Документ дозволить мешканцям громад впливати на вибір кандидатур старост та наділить їх додатковими функціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Зеленський підписав закон" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" №1638-IX, який парламент ухвалив 14 липня після повторного розгляду з пропозиціями глави держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що закон удосконалює правове регулювання інституту старост в Україні для його подальшого розвитку.

Зокрема документ передбачає, що староста призначається місцевою радою після обов'язкового громадського обговорення кандидатури старости з жителями старостинського округу.

Крім того, закон робить необов'язковим входження старости до складу виконавчого комітету ради громади. При цьому їм буде гарантовано право на участь і виступ на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради.

Крім цього, за рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора Центру надання адміністративних послуг.

Закон також регулює порядок створення старостинських округів з метою запровадження інституту старост, зокрема для міст, які не є адміністративними центрами громад.

Нагадаємо, у травні Верховна рада розблокувала підписання законопроєкту, який надає селищним старостам нові можливості.

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