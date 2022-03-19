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В Украине ввели кредитные каникулы на время военного положения. НБУ разъяснил основные нормы

Фото: НБУ разъяснил основе нормы по кредитным каникулам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк приветствует принятие изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения (№ 2120-IX). Новый закон меняет ряд правил работы банков и небанковских финансовых учреждений, в частности предоставляющих услуги по кредитованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, цель этих изменений - облегчить ситуацию для украинцев-заемщиков на время войны и на первое время послевоенного восстановления экономики.

Итак, что меняется:

  • в период действия военного положения и в 30-дневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственности перед кредитодателем в случае просрочки выполнения обязательств по потребительскому кредиту;
  • в случае допущения такой просрочки потребитель освобождается от обязанности уплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и иных платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнения, частичное исполнение) потребителем обязательств по такому договору;
  • запрещается в случае неисполнения обязательств по договору о потребительском кредите увеличение процентной ставки за пользование кредитом, кроме случаев, когда установление изменяемой процентной ставки предусмотрено кредитным договором или договором о потребительском кредите.

НБУ обращает внимание, что неустойка (штраф, пеня) и иные платежи, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите, начисленные включительно с 24 февраля 2022 года за просрочку исполнения по такому договору, подлежат списанию.

Как отметили в НБУ, новые правила не предусматривают отмену процентов за пользование кредитными средствами - такое начисление правомерным со стороны кредитора.

"Кредитные каникулы - это отсрочка уплаты долга, а не его прощение", - добавили в НБУ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины