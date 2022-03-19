В Україні запровадили кредитні канікули на час воєнного стану. НБУ роз'яснив основні норми

Національний банк вітає ухвалення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану (№ 2120-IX). Новий закон змінює низку правил роботи банків та небанківських фінансових установ, зокрема тих, що надають послуги з кредитування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначили в НБУ, мета цих змін - полегшити ситуацію для українців-позичальників на час війни та на перший час післявоєнного відновлення економіки.
Отже, що змінюється:
НБУ звертає увагу, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання за таким договором, підлягають списанню.
Як зазначили в НБУ, нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами - таке нарахування є правомірним з боку кредитора.
"Кредитні канікули - це відтермінування сплати боргу, а не його прощення", - додали в НБУ.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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