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В Украине ввели ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты

Фото: цены на продукты будут мониторить ежедневно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Госпродпотребслужба Украины ввела ежедневный мониторинг на социально значимые продукты. В то же время решением правительства прекращено проведение плановых и внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается в сообщении, государственный надзор (контроль) во время военного положения в Украине будет осуществляться лишь для сдерживания роста цен на социально значимую продукцию,

В перечень таких товаров вошли:

  • мука пшеничная;
  • макаронные изделия;
  • батон;
  • хлеб;
  • крупа гречневая;
  • крупа овсяная;
  • свинина;
  • говядина;
  • птица (тушки куриные);
  • молоко;
  • масло сливочное;
  • сметана;
  • яйца куриные;
  • масло подсолнечное;
  • сахар кристаллический;
  • капуста белокочанная;
  • Лук репчатый;
  • свекла;
  • морковь;
  • картофель;
  • этанол (раствор 96%);
  • нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные;
  • антибактериальные лекарственные средства отечественные;
  • бензин (марки А-92, А-95);
  • дизельное топливо;
  • газ сжиженный для автомобилей.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Цены на продукты