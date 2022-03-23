В Україні запровадили щоденний моніторинг цін на соціально значущі продукти

Держпродспоживслужба України запровадила щоденний моніторинг на соціально значущі продукти. Водночас рішенням уряду припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.
Як зазначається в повідомленні, державний нагляд (контроль) під час воєнного стану в Україні буде здійснюватися лише задля стримання зростання цін на соціально значущу продукцію,
До переліку таких товарів увійшли:
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