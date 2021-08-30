В Украине ввели бесплатную компьютерную помощь для учителей: как ее получить

Министерство цифровой трансформации совместно с компанией Support.ua запускает в Украине бесплатную компьютерную помощь для учителей. В то же время учителя могут получить консультацию от сервиса "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру .

Какую помощь могут получить учителя

Как отмечают в министерстве, теперь учителя в течение всего учебного года смогут получить помощь по таким вопросам:

настройка и подготовка компьютерного оборудования;

решение проблем с компьютерами.

Также можно проконсультироваться с экспертами в Viber-чате "Дия.Цифровое образование - чат".

Как получить помощь

Чтобы получить компьютерную помощь, педагогам нужно зайти на портал education.support.ua и оставить там соответствующую заявку. Помощь предоставляется бесплатно.