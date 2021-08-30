В Україні ввели безоплатну комп'ютерну допомогу для вчителів: як її отримати
Фото: вчителі отримали змогу отримати комп'ютерну допомогу (Getty Images)
Міністерство цифрової трансформації спільно з компанією Support.ua запускає в Україні безоплатну комп'ютерну допомогу для вчителів. Водночас вчителі можуть отримати консультацію від сервісу "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.
Яку допомогу можуть отримати вчителі
Як зазначають в міністерстві, тепер вчителі впродовж всього навчального року зможуть отримати допомогу з таких питань:
- налаштування та підготовка комп'ютерного обладнання;
- вирішення проблем з комп'ютерами.
Також можна проконсультуватися з експертами у Viber-чаті "Дія.Цифрова освіта - чат".
Як отримати допомогу
Щоб отримати комп'ютерну допомогу, педагогам потрібно зайти на портал education.support.ua та залишити там відповідну заявку. Допомогу надається безоплатно.