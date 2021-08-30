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В Україні ввели безоплатну комп'ютерну допомогу для вчителів: як її отримати

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Україна, Понеділок 30 серпня 2021 16:25
В Україні ввели безоплатну комп'ютерну допомогу для вчителів: як її отримати Фото: вчителі отримали змогу отримати комп'ютерну допомогу (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство цифрової трансформації спільно з компанією Support.ua запускає в Україні безоплатну комп'ютерну допомогу для вчителів. Водночас вчителі можуть отримати консультацію від сервісу "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.

Яку допомогу можуть отримати вчителі

Як зазначають в міністерстві, тепер вчителі впродовж всього навчального року зможуть отримати допомогу з таких питань:

  • налаштування та підготовка комп'ютерного обладнання;
  • вирішення проблем з комп'ютерами.

Також можна проконсультуватися з експертами у Viber-чаті "Дія.Цифрова освіта - чат".

Як отримати допомогу

Щоб отримати комп'ютерну допомогу, педагогам потрібно зайти на портал education.support.ua та залишити там відповідну заявку. Допомогу надається безоплатно.

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