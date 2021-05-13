В Украине введут торговлю квотами на выбросы парниковых газов не ранее 2025 года. Сейчас в стране отсутствует единая обязательная методика расчета выбросов.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС в ходе заседания заслушал отчет Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В Украине, по данным Минэкологии, отсутствует единая обязательная методика расчета выбросов парниковых газов, а следовательно отсутствует и объективная информация об объемах выбросов.

"Создание системы торговли квотами в Украине должно осуществляться поэтапно, начиная с внедрения методики расчета выбросов парниковых газов", - говорится в сообщении.

Указано, что парламент ранее принял закон об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Его ввели в действие с 1 января, однако первые достоверные верифицированные данные о выбросах получат не ранее 2022 года.

"Сейчас еще идет работа по обеспечению институциональной готовности и запуску Единого реестра по методике расчета выбросов. Поэтому внедрение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов в Украине, считают в Министерстве окружающей среды, должно осуществляться не ранее 2025 года", - отмечается в сообщении.