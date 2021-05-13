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В Україні запровадять торгівлю квотами на викиди парникових газів не раніше 2025 року

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Україна, Четвер 13 травня 2021 16:58
В Україні запровадять торгівлю квотами на викиди парникових газів не раніше 2025 року Фото: торгівля квотами на викиди парникових газів стане можлива в Україні не раніше 2025 (pixabay.com)
Автор: Юлія Струк

В Україні запровадять торгівлю квотами на викиди парникових газів не раніше 2025 року. Зараз у країні відсутня єдина обов’язкова методика розрахунку викидів.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС у ході засідання заслухав звіт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

В Україні, за даними Мінекології, відсутня єдина обов’язкова методика розрахунку викидів парникових газів, а відтак відсутня й об’єктивна інформація щодо обсягів викидів.

"Створення системи торгівлі квотами в Україні має здійснюватися поетапно, починаючи із запровадження методики розрахунку викидів парникових газів", - сказано у повідомленні.

Вказано, що парламент раніше ухвалив закон про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Його введено в дію з 1 січня, однак перші достовірні верифіковані дані про викиди отримають не раніше 2022 року.

"Наразі досі триває робота із забезпечення інституційної готовності та запуску Єдиного реєстру з методики розрахунку викидів. Відтак впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні, вважають у Міністерстві довкілля, повинно здійснюватися не раніше 2025 року", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на початку січня голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований заявив, що в Україні стартує моніторинг за викидами парникових газів на промислових установках.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що метою України є досягнення вуглецевої нейтральності.

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