В Україні запровадять торгівлю квотами на викиди парникових газів не раніше 2025 року. Зараз у країні відсутня єдина обов’язкова методика розрахунку викидів.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС у ході засідання заслухав звіт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

В Україні, за даними Мінекології, відсутня єдина обов’язкова методика розрахунку викидів парникових газів, а відтак відсутня й об’єктивна інформація щодо обсягів викидів.

"Створення системи торгівлі квотами в Україні має здійснюватися поетапно, починаючи із запровадження методики розрахунку викидів парникових газів", - сказано у повідомленні.

Вказано, що парламент раніше ухвалив закон про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Його введено в дію з 1 січня, однак перші достовірні верифіковані дані про викиди отримають не раніше 2022 року.

"Наразі досі триває робота із забезпечення інституційної готовності та запуску Єдиного реєстру з методики розрахунку викидів. Відтак впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні, вважають у Міністерстві довкілля, повинно здійснюватися не раніше 2025 року", - зазначається у повідомленні.