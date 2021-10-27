В Украине введут спецмониторинг задолженности по зарплатам, пенсиям и стипендиям

Согласно проекту, министерства, другие центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны обеспечить работу временных комиссий по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам.

Предлагается введение специального мониторинга погашения задолженности по заработной плате на предприятиях, учреждениях и организациях.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, необходимость введения государственного статистического наблюдения по вопросам задолженности по заработной плате обусловлена проблемами несвоевременной выплаты наемным работникам заработной платы, которые возникли в стране в начале 90-х годов и, начиная с середины этого десятилетия, приобрели массовый характер и остаются актуальными и на сегодня.

"Объемы невыплаченной заработной платы и количество работников, которые своевременно не получили вознаграждение за труд, постоянно увеличивается. В связи с этим правительством принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате в стране, а на органы государственной статистики была возложена задача информационного обеспечения состояния дел по этому вопросу", - говорится в документе.