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Сертификат для переболевших COVID введут уже на следующей неделе

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 14:22
Сертификат для переболевших COVID введут уже на следующей неделе Фото: в Украине введут сертификат о COVID-выздоровлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине введут сертификат о выздоровлении от коронавируса. Он появится 8 ноября.

Об этом заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

Возможность сгенерировать сертификат в "Дии" появится через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему, сертификат будет действовать 90 дней.

"На следующей неделе планируем запустить сертификат о выздоровлении. Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых имеется запись о заболевании от COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения", - сказал Выскуб.

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