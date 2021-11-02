Сертифікат для перехворілих на COVID введуть вже наступного тижня

В Україні запровадять сертифікат про одужання від коронавірусу. Він з'явиться 8 листопада.

Про це заявив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг .

Можливість згенерувати сертифікат у "Дії" з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи, сертифікат буде діяти 90 днів.

"Наступного тижня плануємо запустити сертифікат про одужання. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров‘я", - сказав Вискуб.