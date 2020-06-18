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В Україні запровадять індексацію розміру аліментів

Новини » Суспільство     18.06.2020 - 17:06
В Україні запровадять індексацію розміру аліментів
Фото: скарбничка (freepik)

Рада схвалила відповідний законопроект за основу

В Україні запровадять індексацію розміру аліментів. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №3112.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За проект проголосували 246 парламентарів.

Законопроект пропонує зміни до статті 71 закону "Про виконавче провадження". Передбачається покласти на виконавця обов’язок щорічно проводити індексацію розміру аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі.

Підкреслимо, норма про індексацію аліментів у твердій грошовій сумі закріплена у статті 184 Сімейного кодексу вже понад 14 років. У 2016 році її закріпили також і у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі".

Однак на цей час дана норма не має механізму реалізації.

"Відсутність механізму її реалізації у законі "Про виконавче провадження" призводить до того, що питання про проведення індексації аліментів можна вирішити виключно у судовому порядку", - зазначають у парламенті.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України заявило, що у 2020 році у зв’язку із новим розміром прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів.

Як писало РБК-Україна, у базах даних прикордонників на початок цього року було близько 120 тисяч осіб, яким виконавчі служби обмежили виїзд за межі України через несплату аліментів.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радаалименты
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