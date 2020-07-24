В Украине введут 2D-кодирования лекарств

Фото: лекарственные средства (unsplash.com)

На внедрение кодирования может уйти от 2 до 2,5 лет

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине лекарства будут обеспечены 2D-кодом, который будет устанавливаться на заводе и будет внесен в компьютерную систему. Таким образом, препараты смогут отслеживаться и это и станет инструментом для борьбы с фальсификатом.

Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга.

По его словам, ВОЗ обнародовала данные, согласно которым до 10% лекарственных средств на рынке Украины - фальсифицированы.

"Первое, что мы проговорили - введение 2D-кодирования на наших лекарственных средствах, всех, используемых и зарегистрированных в Украине. Это и украинского, и импортного производства. Такова мировая практика", - рассказал Степанов.

Также он добавил, что на внедрение 2D-кодирования может уйти от 2 до 2,5 лет, поскольку некоторым фармпроизводителям нужно переоборудовать производственные линии. Первыми будут кодироваться те препараты, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства".

Напомним, народные депутаты Украины согласились с необходимостью урегулировать оборот и доставку лекарственных средств.

Также ранее сообщалось, что по программе "Доступные лекарства" украинцы смогут получить 77 из 256 лекарственных средств бесплатно.

Кроме того, в Украине планируют поставить регионам лекарства на общую сумму 4,2 млрд гривен.