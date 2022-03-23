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В Украине введен ежедневный контроль цен на продукты, топливо и лекарства

Продукты в магазине (Фото: agropolit.com)
Автор: Константин Широкун

Госпродпотребслужба ввела ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары, среди которых самые распространенные продукты питания, горючее, лекарственные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госпотребслужбы.

"С целью оперативного реагирования и обеспечения контроля установления субъектами хозяйствования розничной торговли цен на такие товары Госпродслужба ввела ежедневный мониторинг", - говорится в сообщении.

В перечень основных товаров вошло около 30 видов продукции, среди которых – хлеб, макаронные изделия, мясо, сахар, растительное масло, некоторые овощи, молочные продукты. В список также включены топливо для транспорта и некоторые лекарственные средства. С полным перечнем товаров можно ознакомиться по ссылке.

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