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В Україні запроваджено щоденний контроль цін на продукти, паливо та ліки

Продукти в магазині (Фото: agropolit.com)
Автор: Константин Широкун

Держпродспоживслужба ввела щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари, серед яких найпоширеніші харчові продукти, пальне, лікарські засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Госпотребслужбы.

"З метою оперативного реагування та забезпечення контролю встановлення суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари Держпродслужба запровадила щоденний моніторинг", - йдеться у повідомленні.

До переліку основних товарів увійшло близько 30 видів продукції, серед яких – хліб, макаронні вироби, м'ясо, цукор, рослинна олія, деякі овочі, молочні продукти. У список також включені паливо для транспорту і деякі лікарські засоби. З повним переліком товарів можна ознайомитися за посилання.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 28-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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