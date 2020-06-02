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В Украине второй день подряд фиксируют спад новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     02.06.2020 - 09:03
В Украине второй день подряд фиксируют спад новых случаев COVID-19
Фото: парень в маске (РБК-Украина)

За прошедшие сутки заразились коронавирусом 328 человек

По состоянию на 2 июня в Украине зафиксировали 24 340 случаев коронавируса. За прошедшие сутки заразились 328 человек.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны относительно распространения COVID-19.

Вместе с тем, за минувшие сутки умерли 9 человек и 388 выздоровели от COVID-19.

02.06.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступника міністра охорони здоров'я - Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Понеділок, 1 червня 2020 р.

Коронавирус в Киеве

Мэр города Виталий Кличко на своем Telegram-канале сообщил, что в столице за прошедшие сутки заразились 28 человек, из них 5 медиков. Выздоровели за сутки 64 человек. Всего в Киеве уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

  • 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет,
  • 5 мужчин от 29 до 80 лет,
  • 2 девочки, которым 2 и 5 лет.

В Украине второй день подряд фиксируют спад новых случаев COVID-19

Ситуация в областях

  • Винницкая обл. - 1029 (619 выздоровели)
  • Волынская обл. - 942 (264 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 943 (266 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 164 (94 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 776 (443 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1216 (410 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 450 (253 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1442 (843 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1623 (399 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 516 (403 выздоровели)
  • Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1734 (438 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 294 (173 выздоровели)
  • Одесская обл. - 896 (225 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 271 (249 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1823 (960 выздоровели)
  • Сумская обл. - 173 (147 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1180 (921 выздоровел)
  • Харьковская обл. - 1105 (448 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)
  • Хмельницкая обл. - 458 (245 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 411 (316 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3410 (980 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 188 (63 выздоровели).

Ранее сообщалось, что в Киеве новая вспышка коронавируса, женский монастырь отправили на карантин.

Напомним, врач-анестезиолог городской больницы №1 в Черновцах Анна Рибарчук повторно заразилась коронавирусом.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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