В Украине второй день подряд фиксируют спад новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки заразились коронавирусом 328 человек
По состоянию на 2 июня в Украине зафиксировали 24 340 случаев коронавируса. За прошедшие сутки заразились 328 человек.
Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны относительно распространения COVID-19.
Вместе с тем, за минувшие сутки умерли 9 человек и 388 выздоровели от COVID-19.
02.06.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступника міністра охорони здоров'я - Головного державного санітарного лікаря України Віктора ЛяшкаОпубліковано Міністерство охорони здоров'я України Понеділок, 1 червня 2020 р.
Мэр города Виталий Кличко на своем Telegram-канале сообщил, что в столице за прошедшие сутки заразились 28 человек, из них 5 медиков. Выздоровели за сутки 64 человек. Всего в Киеве уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
За минувшие сутки заболели:
Ранее сообщалось, что в Киеве новая вспышка коронавируса, женский монастырь отправили на карантин.
Напомним, врач-анестезиолог городской больницы №1 в Черновцах Анна Рибарчук повторно заразилась коронавирусом.
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Автор: Анастасия Рокитна