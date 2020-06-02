В Україні другий день поспіль фіксують спад нових випадків COVID-19

За минулу добу заразились коронавірусом 328 людей
Станом на 2 червня в Україні зафіксували 24 340 випадків коронавірусу. За минулу добу заразились 328 людей.
Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони щодо поширення COVID-19.
Разом з тим, за минулу добу померли 9 людей і 388 одужали від COVID-19.
02.06.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступника міністра охорони здоров'я - Головного державного санітарного лікаря України Віктора ЛяшкаОпубліковано Міністерство охорони здоров'я України Понеділок, 1 червня 2020 р.
Мер міста Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі повідомив, що в столиці за минулу добу заразились 28 людей, з них 5 медиків. Одужали за добу 64 людини. Загалом в Києві вже 3071 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.
За минулу добу захворіли:
Раніше повідомлялось, що у Києві новий спалах коронавірусу, жіночий монастир відправили на карантин.
Нагадаємо, лікар-анестезіолог міської лікарні №1 у Чернівцях Анна Рибарчук повторно заразилася на коронавірус.
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Автор: Анастасия Рокитна