В Украине вступили в силу правила зонального карантина: список городов и районов

В Украине сегодня, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина. В частности, города и районы распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 31 июля.

Согласно новым правилам, Украина будет разделена на четыре зоны по уровню заболеваемости коронавирусом - зеленая, красная, оранжевая и желтая.

Для населенных пунктов и районов из зеленой зоны будут действовать правила карантина, установленные по всей стране. В красной зоне вводятся дополнительные ограничения. Оранжевая - вводит ограничения для заведения размещения и массовых мероприятий. Желтая - является буферной зоной, которая должна настораживать.

В частности, в красную, оранжевую и желтую зоны вошли следующие населенные пункты и районы:

Красная: города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

Однако, несмотря на попадание в красную зону, местные органы власти Луцка и Тернополя отказались ужесточать ограничения. В горсоветах заявили, что не видят оснований для усиления карантина и не понимают, почему города попали в красную зону.

Оранжевая: Ивано-Франковск; Львов; Бережаны Тернопольской области; Луцкий и Любашевский районы Волынской области; Тисменицкий район Ивано-Франковской области; Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области; Бучацкий район Тернопольской области.

Желтая: Винница и Могилев-Подольский; Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области; город Нововолынск; Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области; города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский; Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области; города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а также Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области; город Яремче, Богородчанский, Городенивський, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области; Жовковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области; Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области; Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

Как писало РБК-Украина, зоны карантина будут пересматриваться каждую пятницу.