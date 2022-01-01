UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления: что это значит

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине введен в действие закон об основах национального сопротивления. Законом определены правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.

Составляющими национального сопротивления являются: территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка населения.

Благодаря действию норм закона с 1 января начинается:

  • формирование в Украине национального сопротивления;
  • содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства;
  • определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
  • установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и движения сопротивления;
  • нормирование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;
  • определение принципов финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и лиц, которые выполняют задачи движения сопротивления.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВооруженные силы Украины