В Україні набув чинності закон про основи національного спротиву: що це означає

В Україні введено в дію закон про основи національного спротиву. Законом визначено правові та організаційні засади національного спротиву, основи його підготовки та ведення, завдання і повноваження сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву.
Складовими національного спротиву є: територіальна оборона, рух опору та підготовка населення.
Завдяки дії норм закону з 1 січня розпочинається:
формування в Україні національного спротиву;
сприяння максимально широкому залученню населення до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави;
визначення завдань територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву;
встановлення порядку організації, підготовки та ведення територіальної оборони і руху опору;
унормування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань національного спротиву;
визначення засад фінансування і матеріального забезпечення національного спротиву та забезпечення соціального захисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та осіб, які виконують завдання руху опору.