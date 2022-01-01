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В Україні набув чинності закон про основи національного спротиву: що це означає

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні введено в дію закон про основи національного спротиву. Законом визначено правові та організаційні засади національного спротиву, основи його підготовки та ведення, завдання і повноваження сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.

Складовими національного спротиву є: територіальна оборона, рух опору та підготовка населення.

Завдяки дії норм закону з 1 січня розпочинається:

  • формування в Україні національного спротиву;
  • сприяння максимально широкому залученню населення до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави;
  • визначення завдань територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву;
  • встановлення порядку організації, підготовки та ведення територіальної оборони і руху опору;
  • унормування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань національного спротиву;
  • визначення засад фінансування і матеріального забезпечення національного спротиву та забезпечення соціального захисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та осіб, які виконують завдання руху опору.

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