В Украине вскоре откроется посольство Ирландии, - Климкин

Глава МИД подчеркнул, что украинская община Ирландии много делает для защиты Украины

В Украине вскоре откроется посольство Ирландии. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Первое - мы с ирландцами имеем действительно историческую связь. Интересно, что наиболее важные события в истории Ирландии и Украины происходили примерно в одно время... Второе - нас здесь всегда поддерживали, и с этим связано много личных историй. Когда произошла Чернобыльская катастрофа, министр иностранных дел Саймон Коуэн занимался сбором средств для помощи Украине... Среди результатов поездки - договоренность об открытии в скором времени в Украине посольства Ирландии", - отметил глава МИД.

Візит до Ірландії запам’ятається багатьма моментами та результатами. Перше - ми з ірландцями маємо справді історичний... Опубліковано Pavlo Klimkin П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Кроме того, Климкин подчеркнул, что украинская община Ирландии много делает для защиты Украины.

"Сегодня украинская община Ирландии много делает для защиты Украины, поддерживая наших военных и помогая ветеранам", - отметил министр.

Напомним, как сообщалось, глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин находился с официальным визитом в Ирландии (Дублин) 27-28 июня 2018 года. Этот визит состоялся после 12-летнего перерыва с момента последнего визита в Ирландию министра иностранных дел Украины.