В Україні невдовзі відкриється посольство Ірландії, - Клімкін

Голова МЗС підкреслив, що українська громада Ірландії багато робить для захисту України

В Україні невдовзі відкриється посольство Ірландії. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Перше - ми з ірландцями маємо справді історичний зв’язок. Цікаво, що найбільш важливі події в історії Ірландії та України відбувалися приблизно в один час… Друге - нас тут завжди підтримували, і з цим пов’язано багато особистих історій. Коли сталася Чорнобильська катастрофа, міністр закордонних справ Саймон Ковене займався збором коштів для допомоги Україні… Серед результатів поїздки - домовленість про відкриття незабаром в Україні посольства Ірландії", - зазначив голова МЗС.

Візит до Ірландії запам’ятається багатьма моментами та результатами. Перше - ми з ірландцями маємо справді історичний... Опубліковано Pavlo Klimkin П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Крім того, Клімкін підкреслив, що українська громада Ірландії багато робить для захисту України.

"Сьогодні українська громада Ірландії багато робить для захисту України, підтримуючи наших військових та допомагаючи ветеранам", - зазначив міністр.

Нагадаємо, як повідомлялося, глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Павло Клімкін перебував з офіційним візитом в Ірландії (Дублін) 27-28 червня 2018 року. Цей візит відбувся після 12-річної перерви з часу останнього візиту в Ірландію міністра закордонних справ України.