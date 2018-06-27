Климкин с официальным визитом два дня будет находиться в Ирландии

Визит министра иностранных дел Украины состоится впервые после 12-летнего перерыва

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин будет находиться с официальным визитом в Ирландии (Дублин) в течение 27-28 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Отмечается, что визит состоится после 12-летнего перерыва со времени последнего визита в Ирландию министра иностранных дел Украины.

"Программой пребывания министра в г. Дублин предусмотрено проведение переговоров с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковене и председателем нижней палаты парламента Ирландии Шоном О'Фарілом", - сообщили в ведомстве.

Также Павел Климкин выступит в Совместном комитете иностранных дел, торговли и обороны парламента Ирландии и в Институте международных и европейских дел Ирландии. Кроме того, министр проведет встречу с украинской общиной Ирландии.

Напомним, во время визита в Британии министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с коллегой из Великобритании Борисом Джонсоном вопрос об освобождении политзаключенных.