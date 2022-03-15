В Украине на время войны снизили налоги: Шмыгаль разъяснил основные изменения

Верховная рада сегодня приняла революционный законопроект в налоговой сфере. На время военного положения для среднего и крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Как отметил премьер, предприятия с оборотом до 10 млрд гривен смогут перейти на уплату единого налога. Вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить лишь 2% от оборота.
"Снимаем все остальные ограничения по количеству рабочих и по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса", - сообщил он.
Также проект закона содержит много других новаций, рассказал Шмыгаль.
"В течение нескольких часов после вступления в силу этих законов Кабинет министров примет все необходимые подзаконные акты, чтобы новая налоговая система заработала уже на этой неделе", - добавил Шмыгаль.
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