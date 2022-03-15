В Україні на час війни знизили податки: Шмигаль роз'яснив основні зміни

Верховна рада сьогодні ухвалила революційний законопроект у податковій сфері. На час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде значно розширено можливість скористатися опцією єдиного податку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Як зазначив прем'єр, підприємства з обігом до 10 млрд гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку. Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.
"Знімаємо всі інші обмеження по кількості робітників та по видах діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу ", - повідомив він.
Також проект закону містить багато інших новацій, розповів Шмигаль.
"Протягом декількох годин після набуття чинності цих законів Кабінет міністрів прийме всі необхідні підзаконні акти, щоб нова податкова система запрацювала вже цього тижня", - додав Шмигаль.
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