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В Україні на час війни знизили податки: Шмигаль роз'яснив основні зміни

Автор: Олександр Білоус

Верховна рада сьогодні ухвалила революційний законопроект у податковій сфері. На час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде значно розширено можливість скористатися опцією єдиного податку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як зазначив прем'єр, підприємства з обігом до 10 млрд гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку. Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.

"Знімаємо всі інші обмеження по кількості робітників та по видах діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу ", - повідомив він.

Також проект закону містить багато інших новацій, розповів Шмигаль.

  • Фізичні особи-підприємці 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі.
  • Також фізичні особи-підприємці не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників. Це зробить держава.
  • На період воєнного стану ФОП також не сплачуватимусь ЄСВ, якщо не отримують доходу.
  • Санкції за порушення закону про РРО не будуть застосовуватись до завершення воєнного стану.
  • З 24 лютого 2022 до кінця року звільняються від сплати за землю платники на територіях, на яких ведуться бойові дії.
  • Не буде сплачуватись ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також передані на потреби оборони.
  • Також буде скасований акциз на пальне, а ставка ПДВ по цих позиціях буде зменшена з 20% до 7%.

"Протягом декількох годин після набуття чинності цих законів Кабінет міністрів прийме всі необхідні підзаконні акти, щоб нова податкова система запрацювала вже цього тижня", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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