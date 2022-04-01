В Украине на время войны изменили трудовое законодательство: основные нормы

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", который дополняет действующее законодательство новыми нормами. Закон вступил в силу 24 марта и будет действовать во время военного положения.
Как отмечается в сообщении, основные нововведения следующие:
В период действия военного положения работодатель может перевести работника на другую работу без его согласия, если она не противопоказана по состоянию здоровья. Но только для ликвидации последствий военных действий или других обстоятельств, представляющих угрозу жизни людей.
Закон позволяет работнику расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в связи с ведением боевых действий и угрозой для его жизни и здоровья. Допускается увольнение по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности, а также во время отпуска (кроме отпуска в связи беременностью и родами, отпуска по уходу за ребенком). Датой увольнения в таком случае является первый рабочий день, следующий за днем окончания временной нетрудоспособности или отпуска.
Разрешенная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения увеличивается до 60 часов в неделю. Это не означает, что все работники автоматически переходят на такой режим работы, но работодатель имеет право применить такую продолжительность рабочего времени при необходимости. Минимальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха сокращается до 24 часов.
Из-за боевых действий возможны случаи когда работодатель не может вовремя выплатить зарплату. Если он докажет, что нарушение произошло именно вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то не будет нести ответственности перед законом. В то же время после прекращения этих обстоятельств он обязан выплатить всю зарплату.
Максимальная продолжительность ежегодного основного отпуска, который может быть предоставлен в период действия военного положения, составляет 24 календарных дня. Если работник привлечен к работам на объектах критической инфраструктуры, работодатель может отказать в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста).
Вводится понятие приостановления действия трудового договора, что не влечет за собой прекращения трудовых отношений. Возмещение зарплаты в настоящее время возлагается на государство, осуществляющее военную агрессию против Украины.
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