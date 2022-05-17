В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей

Кабинет министров внес изменения в порядки обучения водителей и государственной регистрации транспортных средств. Постановление будет действовать в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные постановление от 10 мая 2022 г. № 584.
Согласно документу, практический экзамен для получения удостоверения водителя сдается в любом территориальном органе по предоставлению сервисных услуг МВД независимо от места сдачи теоретического экзамена.
Обучение по теоретической подготовке могут осуществляться дистанционно с помощью технических средств электронной коммуникации, в том числе Интернета.
Выдача водительского удостоверения осуществляется в любом сервисном центре независимо от места составления теоретического и/или практического экзаменов.
В случае необходимости аккредитованные заведения, которые проводят подготовку водителей, могут уменьшить до 20% процентов содержание тем соответствующих учебных разделов теоретического модуля для подготовки или переподготовки водителей транспортных средств категорий В, С1, С, С1Е, СЕ;
Обучение по практическому управлению транспортными средствами категорий В, С1, С, С1Е, СЕ проводятся не более пяти часов ежедневно.
Постановлением определено, что на период военного положения в Украине свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное по заявлению владельца такого транспортного средства на имя лица, осуществляющего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения такого лица из-за границы подлежит возврату в сервисный центр, в котором такое свидетельство было выдано, а в случае невозможности - в любой другой сервисный центр.
В случае возврата указанного свидетельства о регистрации транспортного средства в сервисный центр, в котором такое свидетельство не было выдано, по заявлению владельца транспортного средства или уполномоченного им лица выдается на имя его собственника новое свидетельство о регистрации транспортного средства. В таком случае транспортное средство не подлежит осмотру специалистами экспертной службы Министерства внутренних дел.
После внесения в Единый государственный реестр транспортных средств информации о выдаче нового свидетельства о регистрации транспортного средства выданное на имя владельца транспортного средства свидетельство о регистрации, хранящееся в соответствующем сервисном центре, считается недействительным.
Напомним, Кабинет министров изменил условия допуска водителей к управлению транспортными средствами в период действия военного положения. Водители с правами категории В смогут управлять грузовиками только после практического экзамена.
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