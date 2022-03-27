Кабмин уточнил условия управления грузовиками для водителей с правами категории В

Кабинет министров изменил условия допуска водителей к управлению транспортными средствами в период действия военного положения. Водители с правами категории В смогут управлять грузовиками только после практического экзамена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 марта 2022 г. № 360 .

Согласно решению, "право на управление транспортными средствами категорий С, С1 предоставляется лицам, которые имеют удостоверение водителя категории В и навыки управления транспортными средствами соответствующей категории более трех лет в течение последнего времени, прошли переподготовку по практическому управлению транспортными средствами по установленным программам и сдавшим практический экзамен на право управления транспортными средствами категорий С, С1".

Раньше Кабинет министров установил, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие удостоверения водителя категории В. Таким образом, водителям разрешено управлять грузовиками.