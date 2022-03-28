В Украине на время военного положения отменили цветные карантинные зоны

Кабинет министров внес изменения в постановление о введении карантина из-за COVID-19 от 9 декабря 2020 года № 1236. Во время действия военного положения "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности в областях устанавливаться не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 26 марта 2022 г. № 372 .

Кабмин также постановил на период военного положения:

Кроме того, во время военного положения не действует положение об отстранении от работы работников и государственных служащих, для которых установлена обязательность профилактических прививок против COVID-19.

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