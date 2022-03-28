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В Україні на час воєнного стану скасували кольорові карантинні зони

Фото: Кабмін скував карантинні зони на час воєнного стану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про встановлення карантину через COVID-19 від 9 грудня 2020 року № 1236. Під час дії воєнного стану "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки в областях встановлюватися не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 26 березня 2022 р. № 372.

Крім того, під час воєнного стану не діє положення відсторонення від роботи працівників та державних службовців, для яких встановлена обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19.

Кабмін також постановив на період воєнного стану:

  • фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендувати дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;
  • фізичним особам рекомендувати забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;
  • закладам охорони здоровʼя забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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