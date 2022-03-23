В Украине во временно захваченных территориях будут распространять фальшивые российские рубли

В России На Пермской печатной фабрике запустили печать фальшивых рублей в количестве 2,5 миллиарда. Отмечается, что впоследствии их могут распространять во временно захваченных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместитель председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

Также он призвал жителей Херсонской области воспринимать эти фальшивки как "30 сребреников - плана за измену". Все потому, что нельзя поддерживать экономику агрессора, который каждый день убивает украинцев.

"Фабрика работает в 3 смены. В дальнейшем фальшивки оккупанты планируют распространять среди жителей оккупированных ими территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей", - отметил Соболевский.

Отмечается, что информацию об изготовлении фейковых денег распространила британская разведка.

Ранее мы сообщали, что в России решили по-новому считать курс рубля к доллару.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 28-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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