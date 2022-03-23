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В Украине во временно захваченных территориях будут распространять фальшивые российские рубли

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Украина, Среда 23 марта 2022 16:02
В Украине во временно захваченных территориях будут распространять фальшивые российские рубли Фальшивые российские рубли будут распространять в захваченных областях Украины (sputnik.by)
Автор: Татьяна Самарук

В России На Пермской печатной фабрике запустили печать фальшивых рублей в количестве 2,5 миллиарда. Отмечается, что впоследствии их могут распространять во временно захваченных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместитель председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

Отмечается, что информацию об изготовлении фейковых денег распространила британская разведка.

Соответствующее указание руководству фабрики дал директор российского гознака Аркадий Трачук.

"Фабрика работает в 3 смены. В дальнейшем фальшивки оккупанты планируют распространять среди жителей оккупированных ими территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей", - отметил Соболевский.

Также он призвал жителей Херсонской области воспринимать эти фальшивки как "30 сребреников - плана за измену". Все потому, что нельзя поддерживать экономику агрессора, который каждый день убивает украинцев.

Ранее мы сообщали, что в России решили по-новому считать курс рубля к доллару.

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