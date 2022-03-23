В Україні в тимчасово захоплених територіях поширюватимуть фальшиві російські рублі

У Росії На Пермській друкованій фабриці запустили друк фальшивих рублів у кількості 2,5 мільярда. Зазначається, що згодом їх можуть поширювати в тимчасово захоплених областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступник голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

Також він закликав мешканців Херсонської області сприймати ці фальшивки як "30 срібняків - плану за зраду". Все тому, що не можна підтримувати економіку агресора, який кожного дня вбиває українців.

"Фабрика працює у 3 зміни. Надалі фальшивки окупанти планують розповсюджувати серед мешканців окупованих ними територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей", - зазначив Соболевський.

Зазначається, що інформацію про виготовлення фейкових грошей поширила британська розвідка.

Раніше ми повідомляли, що у Росії вирішили по-новому рахувати курс рубля до долара.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 28-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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