В России решили по-новому считать курс рубля к доллару
В России решили по-новому определять курс рубля. Для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю Банк России расширит временной диапазон расчета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Банк России.
В сообщении указывается, что официальный курс доллара будут теперь устанавливать на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, которые были заключены с 10:00 до 16:00.
Ранее для таких расчетов брали временной отрезок с 10:00 до 11:30. Предполагается, что расширение диапазона времени позволит учесть больше сделок в течение дня.
Официальный курс евро к рублю будет устанавливаться также, как и другие официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю.
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