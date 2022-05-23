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В Украине впервые вынесли приговор российскому оккупанту

Фото: российский военный Вадим Шищимарин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Соломенский суд Киева огласил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину за преступления против Украины. Это первый подобный приговор с начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грати".

Суд не поверил показаниям Шишимарина о том, что у него не было намерения убить жителя поселка Чупаховка. Вина российского военного была полностью подтверждена в ходе судебного разбирательства.

Киевский суд признал российского военного виновным в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством и приговорил его к пожизненному сроку заключения.

Что известно о деле

По данным следователей, 28 февраля 21-летний российский военный Вадим Шишимарин убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.

Неподалеку от села Гринченково колонну разбили военнослужащие ВСУ. Они уничтожили БМП и КАМАЗ. Около 15 российских военных остались без транспорта и разделились на несколько групп. В одной из них были Шишимарин.

После чего группа приняла решение вернутся в Чупаховку. По дороге увидели автомобиль "Фольксваген Пассат" серого цвета. Военные РФ обстреляли машину, повредив кузов, лобовое стекло и переднее левое колесо. Водитель смог выскочить, спрятавшись возле обочины дороги, а военнослужащие захватили его автомобиль. И уже на нем с пробитыми оккупантами же колесами захватчики заехали в село.

В Чупаховке возле дома 52 по улице Лебединского они увидели местного жителя Александра Шелипова. Он был в гражданской одежде, без оружия и разговаривал по телефону.

Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них ВСУ. Тот произвел несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

Первое дело от начала вторжения России

Отметим, что 18 мая Соломенский суд Киева начал слушания по делу российского военнослужащего Вадима Шишимарина, что стало первым с начала вторжения России в Украину уголовным делом о военных преступлениях.

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