В Украине впервые у водителя забрали автомобиль за неуплаченные штрафы

Он сообщил, что нарушителем оказался гражданин Нигерии, возрастом 32 года.

"Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, пьяному быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной", - рассказал Гайченко.

Фото: в Украине у водителя забрали авто за неуплаченные штрафы (фото facebook.com)

Ранее в Министерстве юстиции сообщили, что у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства.