В Україні вперше у водія забрали авто за несплачені штрафи

Він повідомив, що порушником виявився громадянин Нігерії, віком 32 роки.

"Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мін’юсту щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною", - розповів Гайченко.

Фото: в Україні у водія забрали авто за несплачені штрафи (facebook.com)

Раніше у Міністерстві юстиції поінформували, що у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах, Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби.