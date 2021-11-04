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В Україні вперше у водія забрали авто за несплачені штрафи

Автор: Анастасія Рокитна

Державна виконавча служба України вилучила перший автомобіль у водія-боржника. Він не сплачував штрафи за суттєве перевищення швидкості на автошляхах.

Про це заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його сторінку у Facebook.

Він повідомив, що порушником виявився громадянин Нігерії, віком 32 роки.

"Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мін’юсту щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще більш цікавою та безпечною", - розповів Гайченко.

Фото: в Україні у водія забрали авто за несплачені штрафи (facebook.com)

Раніше у Міністерстві юстиції поінформували, що у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах, Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби.

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