В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку

Во Львове завершили демонтаж многоэтажного дома, построенного без документов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

По данным пресс-службы, с помощью крупногабаритной 26-тонной техники удалось снести весь дом и сейчас осталось лишь убрать строительный мусор.

Работы по демонтажу длились около месяца: сначала сносили крышу, затем проводилjсь разрушение ненесущих строительных конструкций, дальше дом сносили секциями. Финансирование сноса осуществлялось за счет средств исполнительного производства, работу выполняла подрядная организация.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, демонтаж стал первым в Украине. Прецедентов, чтобы сносили многоквартирный дом такого размера, построенный без документов, в стране еще не было.

Как сообщало РБК-Украина, объемы строительства в марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 28,9%. По данным Госстата, в январе-марте рост составил 24,3%.

Напомним, в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры на первичном рынке выросли на 5,4%, на вторичном - на 10,3%.