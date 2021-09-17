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В Украине впервые за четыре месяца более 6 тысяч новых случаев коронавируса

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 08:20
В Украине впервые за четыре месяца более 6 тысяч новых случаев коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 6624 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений за сутки в Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине впервые за четыре месяца более 6 тысяч новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине госпитализировали 1568 человек; летальных исходов - 99; выздоровели - 1914 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 35 171 человек, методом ИФА - 8230 человек, экспресс-тестами - 31 879 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киев (426).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 338 164 лица;
  • выздоровели - 2 228 543 лица;
  • летальных случаев - 54 750.

Более 6 тысяч новых случаев в Украине было 15 мая.

Напомним, в ОРДО резкий рост заболеваемости СOVID. Больницы заполнены почти на 100%.

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