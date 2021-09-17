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В Україні вперше за чотири місяці більше 6 тисяч нових випадків коронавірусу

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 08:20
В Україні вперше за чотири місяці більше 6 тисяч нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 6624 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень за добу в Харківській, Львівській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні вперше за чотири місяці більше 6 тисяч нових випадків коронавірусуЗа добу в Україні госпіталізували 1 568 осіб; летальних випадків - 99; одужали - 1 914 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 35 171 особа, методом ІФА - 8 230 осіб, експрес-тестами - 31 879 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 338 164 особи;
  • одужали - 2 228 543 особи;
  • летальних випадків - 54 750.

Більше 6 тисяч нових випадків в Україні було 15 травня.

Нагадаємо, в ОРДО різке зростання захворюваності на СOVID. Лікарні заповнені майже на 100%.

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