В Україні вперше за чотири місяці більше 6 тисяч нових випадків коронавірусу
В Україні за минулу добу виявили 6624 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень за добу в Харківській, Львівській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 1 568 осіб; летальних випадків - 99; одужали - 1 914 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 35 171 особа, методом ІФА - 8 230 осіб, експрес-тестами - 31 879 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 338 164 особи;
- одужали - 2 228 543 особи;
- летальних випадків - 54 750.
Більше 6 тисяч нових випадків в Україні було 15 травня.
Нагадаємо, в ОРДО різке зростання захворюваності на СOVID. Лікарні заповнені майже на 100%.