ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Украине впервые автоматически оштрафовали за превышение весовых норм

Новина українською →
Запорожье , Пятница 01 октября 2021 19:38
В Украине впервые автоматически оштрафовали за превышение весовых норм Фото: в Украине впервые автоматически оштрафовали за превышение весовых норм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте наложила первый штраф за превышение габаритно-весовых норм грузовых автомобилей. Грузоперевозчик должен уплатить 51 тысячу гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укртрансбезопасности.

"1 октября, в 00:38 на дороге Н-08 Запорожской области, WIM-комплекс зафиксировал ТС с превышением установленных габаритно-весовых норм общей массы на 16 тонн и нагрузкой на строенные оси на 14 тонн", - пишет пресс-служба Укртрансбезопасности.

Отмечается, что грузоперевозчика оштрафовали на 51 тысячу гривен.

Новые штрафы вступили в силу с 1 октября. Их размер колеблется от 8,5 тысяч гривен до 51 тысячи. Нарушения фиксируются благодаря WIM-комплексам (современные комплексы автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion, разработанные для защиты дорог от разрушения грузовиками).

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область
NEWS
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо