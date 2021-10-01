В Украине впервые автоматически оштрафовали за превышение весовых норм

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте наложила первый штраф за превышение габаритно-весовых норм грузовых автомобилей. Грузоперевозчик должен уплатить 51 тысячу гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укртрансбезопасности.

"1 октября, в 00:38 на дороге Н-08 Запорожской области, WIM-комплекс зафиксировал ТС с превышением установленных габаритно-весовых норм общей массы на 16 тонн и нагрузкой на строенные оси на 14 тонн", - пишет пресс-служба Укртрансбезопасности.

Отмечается, что грузоперевозчика оштрафовали на 51 тысячу гривен.

Новые штрафы вступили в силу с 1 октября. Их размер колеблется от 8,5 тысяч гривен до 51 тысячи. Нарушения фиксируются благодаря WIM-комплексам (современные комплексы автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion, разработанные для защиты дорог от разрушения грузовиками).