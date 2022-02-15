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В Украине возросла готовность к сопротивлению российским оккупантам: сколько возьмут оружие

Автор: Александр Белоус

Готовность украинцев сопротивляться российским интервентам растет. В феврале 2022 года одним из способов действовать готовы 57,5% граждан против 50,2% в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС.

По данным опроса, с 33,3% до 37,3% выросла готовность оказать вооруженное сопротивление. Кроме этого, с 21,7% до 25% выросла готовность сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления.

В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 72,2% на западе до 30,5% на востоке. Готовность оказать вооруженное сопротивление - от 44,8% на западе до 17,8% на востоке.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 5-13 февраля 2022 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошен 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Напомним, в конце января 44,9% украинцев воспринимали накопления российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения зимой-весной 2022 года. Считают, что вторжения в ближайшее время не будет, 43,7% респондентов.

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