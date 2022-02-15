В Україні зросла готовність до опору російським окупантам: скільки візьмуть зброю

За даними опитування, з 33,3% до 37,3% зросла готовність чинити збройний опір. Крім цього, з 21,7% до 25% зросла готовність опиратися шляхом участі в акціях громадянського спротиву.

У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 72,2% на заході до 30,5% на сході. Готовність чинити збройний опір - від 44,8% на заході до 17,8% на сході.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 5-13 лютого 2022 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитаний 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.