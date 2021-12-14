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В Украине возобновят программу по обеспечению жильем чернобыльцев

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возобновлении государственной программы по обеспечению чернобыльцев жильем. Она заработает со следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"В следующем году мы возобновляем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС", - сказал Зеленский в ходе совещания по социальной защите чернобыльцев.

Глава государства добавил, что указ о возобновлении программы уже подписан. Кабинету министров поручено в ближайшее время приступить к его выполнению и реализовать до апреля следующего года.

Кроме того, указ предусматривает увеличение президентской стипендии для военнослужащих, пожарных, служащих и сотрудников внутренних дел Украины, принимавших участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС, ее охране и получили значительные дозы облучения.

"Размер стипендии вырастет с 5800 до 9670 гривен. Повышение получат более 50 стипендиатов", - уточнили в ОП.

Напомним, с 1 января 2022 года в Украине полностью вступит закон, предусматривающий повышение пенсий для чернобыльцев.

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Владимир ЗеленскийЧернобыль