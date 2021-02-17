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В Украине возобновят конкурсы для госслужащих: как это будет происходить

Автор: Юлия Струк

В Украине возобновят конкурсы для госслужащих. Это произойдет в течение полугода со дня вступления в силу соответствующего закона.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам государственной службы.

Парламент вчера одобрил соответствующий проект закона №4531 во втором чтении.

Итак, конкурсы для категорий "А", "Б" и "В" объявят в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого закона. Срок действия контрактов при этом составит 9 месяцев.

"Срок проведения конкурсов в шесть месяцев для всех категорий - оптимальный. Ведь важно не просто провести конкурсы, а провести их качественно. Кстати, такая позиция относительно сроков поддержана в рамках политического диалога со Стороной ЕС", - отметила председатель НАГС Наталья Алюшина.

Конкурсы будут проводить в той же очередности, что и отборы на должности государственной службы. Это значит, что в первую очередь конкурсы будут объявлены на те вакансии, назначение на которые произошло в апреле прошлого года.

Закон сделал невозможным увольнение государственных служащих категории "А" по политически мотивированным решениям.

Документ исключил повторное прохождение специальной проверки государственными служащими, которые назначаются не позднее следующего рабочего дня после прекращения действия контракта о прохождении ими госслужбы на период действия карантина.

Напомним, вчера Рада возобновила конкурсы на занятие должностей государственных служащих.

Этим законом парламент также аннулировал урезание полномочий исполняющих обязанности министров.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля парламент одобрил этот закон в первом чтении.

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