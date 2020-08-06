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В Украине возобновляют личный прием граждан в центрах занятости

Украина, Четверг 06 августа 2020 17:49
В Украине возобновляют личный прием граждан в центрах занятости
Фото: Центр занятости (ritm.tv)
Автор: Юлия Струк

Обслуживать будут с соблюдением всех правил карантина

В Украине центры занятости возобновляют личный прием граждан. Служба занятости возвращается к обычному режиму работы.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Центры занятости возобновляют личный прием граждан и готовы к оказанию комплекса услуг по содействию в трудоустройстве не только онлайн, но и непосредственно в центрах занятости. Обслуживание осуществляется с соблюдением всех карантинных правил", - указано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о всех центрах занятости и филиалах, расположенных в зеленой зоне уровня эпидемической опасности. Продолжают работать с частичными ограничениями центры занятости в районах, где определены желтый, оранжевый или красный уровень опасности.

"Такие отдельные территории, по состоянию на 5 августа, имеют Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская и Черновицкая области", - напоминают в Кабмине.

Отмечается, что в течение 12 марта - 31 июля 2020 года работу удалось найти для 222 тысяч граждан.

Напомним, на 3 августа статус безработного имели 506 тысяч украинцев, а пособие по безработице получают 426 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, по данным Госстата, в I квартале 2020 года количество безработных в возрасте 15-70 лет составило 1,5 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июля 2020 года в Украине максимальный размер пособия по безработице вырос до 8788 грн в месяц.

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