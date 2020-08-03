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За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев

Киев, Понедельник 03 августа 2020 15:57
За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
Фото: Центр занятости (blk.edu.ua)
Автор: Александр Белоус

Госслужба занятости назвала количество зарегистрированных безработных

По состоянию на 3 августа 2020 года статус безработного имели 506 тысяч украинцев. Помощь по безработице получают 426 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

По данным пресс-службы, в течение января-июля 2020 года услугами службы занятости воспользовались более 1,7 млн украинцев, которые искали работу, из них почти 900 тысяч имели статус зарегистрированного безработного. При содействии центров занятости было трудоустроено 370 тысяч граждан, из них 220 тысяч зарегистрированных безработных.

С начала действия карантина (с 12 марта по 31 июля 2020 года) статус безработного получили 395 тысяч человек, что на 71% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Однако в последнее время рост количества зарегистрированных безработных замедлился. Так, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их количество составляло 97 тыс. человек, в июне - 75 тысяч человек, в июле - 68 тысяч.

По данным пресс-службы, среди 506 тысяч безработных:

  • по полу: мужчины - 211 тысяч (или 42%), женщины - 295 тыс. человек (58%);
  • по возрастным группам: 31% - до 35 лет; 29% - от 35 до 45 лет; 26% - от 45 до 55 лет, 14% - в возрасте свыше 55 лет;
  • по образованию: 51% - высшее образование, 32% - профессионально-техническое образование, 17% - общее среднее образование.

Напомним, по данным Госстата, в I квартале 2020 года количество безработных в возрасте 15-70 лет составляло 1,5 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июля 2020 года в Украине максимальный размер пособия по безработице вырос до 8788 грн в месяц.

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