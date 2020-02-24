В Украине возобновлено движение поездов, которые задерживались из-за непогоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Задержки длились от 8 минут до 1 часа 46 минут

В Украине полностью восстановлено движение пассажирских и грузовых поездов в западных регионах, которые задерживались из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" на странице в Facebook.

Сообщается, что "Укрзализныця" ликвидировала последствия непогоды в западных регионах.

"По состоянию на 12:00 движение пассажирских и грузовых поездов было полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом непогода вызвала задержку движения пяти пассажирских поездов: №49 Киев - Трускавец, №602 Львов - Солотвино, №81 Ужгород - Киев, №29 Ужгород - Киев, №141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов. Задержки длились от 8 минут до 1 часов 46 минут.

Также сообщается, что нормализована работа железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров и участках: Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любень Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Великий Глубочек - Озерная и Озерная - Зборов.

Ранее сообщалось, что во Львовской области из-за непогоды задерживаются пять поездов (№ 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород - Киев, № 141 Бахмут - Львов). Как сообщала пресс-служба "Укрзализныци", на железнодорожные пути упали деревья, в результате чего сбился график движения.

РБК-Украина писало, что в Николаеве объявлен "красный" уровень опасности, в ближайшие часы в городе ожидают дальнейшего ухудшения погодных условий и роста силы ветра до 38 метров в секунду.