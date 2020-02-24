В Україні поновили рух поїздів, які затримувались через негоду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затримки тривали від 8 хвилин до 1 годин 46 хвилин

В Україні повністю відновлено рух пасажирських та вантажних поїздів в західних регіонах, які затримувались через негоду. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці" на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що "Укрзалізниця" ліквідувала наслідки негоди в західних регіонах.

"Станом на 12:00 рух пасажирських та вантажних поїздів було повністю відновлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом негода спричинила затримку в русі п'яти пасажирських поїздів: №49 Київ - Трускавець, №602 Львів - Солотвино, №81 Ужгород - Київ, №29 Ужгород - Київ, №141 Бахмут - Львів, а також кількох приміських поїздів. Затримки тривали від 8 хвилин до 1 годин 46 хвилин.

Також повідомляється, що нормалізовано роботу залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів, та дільницях: Львів - Сапіжанка, Оброшино - Щирець, Любінь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятів - Долина, Глибочок Великий - Озерна і Озерна - Зборів.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області через негоду затримуються п'ять поїздів (№ 49 Київ - Трускавець, № 602 Львів - Солотвино, № 81 Ужгород - Київ, № 29 Ужгород - Київ, № 141 Бахмут - Львів). Як повідомляла прес-служба "Укрзалізниці", на залізничні колії впали дерева, в результаті чого збився графік руху.

Також РБК-Україна писало, що у Миколаєві оголошено "червоний" рівень небезпеки, в найближчі години у місті очікують подальшого погіршення погодних умов і зростання сили вітру до 38 метрів за секунду.