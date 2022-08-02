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В Украине возобновили работу посты весового контроля на трассах: где они установлены

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Киев, Вторник 02 августа 2022 02:35
В Украине возобновили работу посты весового контроля на трассах: где они установлены Фото: пункты весового контроля возобновили работу на украинских трассах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Украине возобновлена ​​работа 28 комплексов весового контроля на трассах в 14 областях. С началом войны их работа была приостановлена, а доступ к базам данных закрыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укртрансбезпеки".

По состоянию на 1 августа в штатном режиме работает 28 постов весового контроля на следующих автодорогах:

  • М-19 (Волынская область)
  • М-21; М-30 (Винницкая область)
  • М-30 (Днепропетровская область)
  • М-21 (Житомирская область)
  • М-25 (Закарпатская область);
  • Н-08 (Запорожская область)
  • Н-10 (Ивано-Франковская область)
  • М-30; Н-23 (Кировоградская область)
  • М-06; М-03; М-05 (Киевская область)
  • Н-09 (Львовская область)
  • М-03; М-22; Н-31; Р-60 (Полтавская область)
  • Н-25 (Ровенская область)
  • Н-03; М-30; Н-25 (Хмельницкая область)
  • Н-01 (Черкасская область)

В течение августа количество работающих весовых комплексов должно увеличиться до 35-38 единиц. В результате боевых действий повреждено три комплекса, еще 14 находятся в зоне боевых действий, на временно оккупированной территории осталось шесть постов.

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